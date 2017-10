„Dass etwas falsch läuft, ist klar“

Am Sonntag haben Sie Ihren 22. Geburtstag gefeiert. Welches Ereignis war in all den Jahren das denkwürdigste?

JAKOB PÖLTL: Im NBA-Draft 2016 als Nummer neun gezogen worden zu sein, steht da ganz oben.

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?

Eine gute Saison in Toronto zu spielen. Dazu wollen wir natü