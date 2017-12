Mensur Suljovic bei WM in der zweiten Runde

Die erste Hürde bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace hat Mensur Suljovic genommen. Der Österreicher, die Nummer fünf der Welt, bezwang in Runde eins den Engländer Kevin Painter, ohne zu glänzen, aber souverän mit 3:0 Sätzen. In Runde zwei wartet nun am Freitag (20 Uhr, Sport 1) der Schotte