Im Kampf um den Aufstieg in die Vorrunde des Hallenmas­ters sicherte sich das 1b des FC Hard aufgrund des Sieges in der direkten Begegnung gegen die Dornbirner U18 das Ticket. Weiter stehen Wolfurt 1b und Bremenmahd in der nächsten Runde. Mit einem Offensivspektakel und 15 erzielten Toren in ledigli