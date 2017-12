Sabitzer, ein Star „made in Austria“

Blickt man auf die Siegerliste der Wahl zu „Österreichs Fußballer des Jahres“, könnte man den Eindruck gewinnen, die „Alpenrepublik“ hätte in den vergangenen Jahren nur einen guten Fußballer gehabt. Nämlich David Alaba, der diese Auszeichnung zuletzt sechs Mal in Folge abräumte. Dass dem nicht so is