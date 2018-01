Um 5,6 Millionen Euro hat sich Stoke, Abstiegskandidat in der Premier League, die Dienste von ÖFB-Rechtsverteidiger Moritz Bauer gegönnt. Der 25-Jährige könnte bereits am Montag das erste Mal in der höchsten Liga Englands auflaufen – ausgerechnet im „Theatre of Dreams“ gegen Manchester United. Schon