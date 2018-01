Österreich braucht nun ein Handball-Wunder

Von Georg Michl

Rasprodan! Ausverkauft! Was war das für ein stimmungsvoller Auftakt in die Handball-EM. Schon Stunden vor dem ersten Spiel trafen sich Hunderte Fans, Funktionäre und ehemalige Teamspieler in der Lagune von Porec, um sich in der Nachmittagssonne im Österreicherhaus auf das Duell gegen