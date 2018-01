What’s up Hockeyfans? Für die heutige Kolumne wurde ich gefragt, in welchen Situationen ich vor der ganzen Mannschaft und wann mit einzelnen Spielern spreche. Gespräche sind in jeder Hinsicht ein wichtiger Bestandteil der Arbeit als Trainer. Um ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können, ist es wic