15-jährige Ukrainerin sorgt in Melbourne für Furore

Nicht Rafael Nadal (der Weltranglisten-Erste bezwang Leonardo Mayer in drei Sätzen) oder Grigor Dimitrow (der an Nummer drei gesetzte Bulgare mühte sich zu einem Fünfsatz-Erfolg über McDonald) standen am dritten Tag der Australian Open im Mittelpunkt, sondern eine erst 15-jährige Ukrainerin.

Marta Ko