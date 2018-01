Europas Nachwuchs-Elite im Karate gibt sich am Samstag ein Stelldichein in der Sporthalle am See in Hard. Beim Championscup sind neben den starken Österreicherinnen Lora Ziller (WM-Silber 2017), Funda Celo (WM-Silber 2017) und Kristin Wieninger (WM-Bronze 2017) auch starke Kämpfer aus Deutschland, E