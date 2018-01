Die Vizeweltmeisterin Patricia Bahledova musste sich in der Sporthalle am See erst im Finale geschlagen geben. Im Bewerb Kata U-21 startete die Karateka vom KC Höchst fulminant ins Turnier und wies gleich zu Beginn die Deutsche Jana Heep mit 5:0 in die Schranken. Die Italienerin Simonetta Golino wur