Nach den Rängen 27 und 30 in Killington bzw. Courchevel schied Eva-Maria Brem im Riesentorlauf in Lienz aus und verzichtete auf einen Start in Kranjska Gora. Unterm Strich hat die Tirolerin in ihrer bisherigen Comeback-Saison noch nicht wirklich etwas Zählbares vorzuweisen. Trotzdem darf die 29-Jähr