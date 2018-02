Thalmann auch an Tag zwei unschlagbar

Auch der zweite FIS-Slalom in Lech am Arlberg wurde zur Beute von Carmen Thalmann. Die Kärntnerin führte einen Vierfachtriumph der ÖSV-Damen an. Hinter Thalmann klassierten sich Chiara Mair (+0,98 sek., Tirol), Julia Grünwald (+1,25 sek., Salzburg) und Hannah Köck (+1,29 sek., Tirol). Magdalena Egge