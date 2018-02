Von Christian Nerat

In der steirischen Wintersportmetropole Schladming steppt in diesen Tagen sprichwörtlich der Bär. Bei herrlichem Kaiserwetter herrschte am Freitag schon in der Früh hektische Betriebsamkeit am Fuße der Planai. Kolonnen von Wintersportlern streben Richtung Gondel, jede Sonnenminute