Volleyball

Wolfurt mit nächster Heimniederlage

Tabellenschlusslicht Raiffeisen VC Wolfurt musste sich gestern in der 2. Bundesliga Nord Hypo Tirol mit 1:3 (16:25, 25:18, 22:25, 15:25) geschlagen geben. Die Damen des VC Raiffeisen Dornbirn treffen heute (16.30 Uhr) in Tirol auf VS Mils.

basketball

Die Li