What’s up Hockeyfans? Dass wir momentan auf Play-off-Kurs sind, hilft den Spielern in den kommenden freien Tagen loszulassen. Heute geht es in der Kolumne darum, weshalb diese Pause so wichtig ist. Jede Mannschaft hat in unserer Liga bis zum Ende die Chance und jedes Spiel ist deshalb enorm wichtig.