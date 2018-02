Liebe Snowboardcross-Fans, wir sind am Freitag, und das ziemlich spät, hier angekommen. Die ersten Eindrücke habe ich am Samstag gesammelt. Nach dem Frühstück sind wir zum Phoenix Park, wo unser Rennen stattfindet, und haben am Vormittag trainiert, und natürlich alles ein bisschen kennengelernt. Als