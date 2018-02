Von Günther Böhler

Schlag auf Schlag geht es in der Endphase des Grunddurchgangs der Alps Hockey League. Nachdem am Mittwoch die Bregenzerwälder im Kampf um die Play-off-Teilnahme durch die Heimniederlage gegen Zell am See einen herben Dämpfer hinnehmen mussten, stehen heute Abend (19.30 Uhr) die Lus