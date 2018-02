Der Feldkircher Philipp Oswald steht im Halbfinale des ATP-Turniers in New York. Oswald bezwang mit seinem weißrussischen Partner Max Mirnyi im Viertelfinale die Paarung Ben McLachlan (Japan)/Hugo Nys (Frankreich) mit 4:6, 6:3, 10:5. Im Halbfinale trifft das an Nummer zwei gesetzte Duo auf Ryan Harr