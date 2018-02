Von Hannes Mayer

Die Dornbirner legten in Graz wie die Feuerwehr los. Nach 189 Sekunden traf der wiedergenesene Matt Fraser zum 1:0 in die lange Ecke für die Bulldogs. Was für ein Comeback! Nur 29 Sekunden später doppelte Dustin Sylvester nach und erhöhte auf 2:0 für den DEC. Die Grazer, die in der Q