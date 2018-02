Als Mario Reiter 1998 in Nagano Gold in der ­Kombination holte, war nicht damit zu rechnen, dass dies aus Vorarlberger Sicht das letzte Olympia-Edelmetall für die kommenden zwei Jahrzehnte bedeuten würde. Vor allem nicht, als Kilian Albrecht 2002 in Salt Lake City mit seinem vierten Platz im Slalom