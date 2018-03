Am Sonntag (20.45 Uhr) steigt in der Serie A das Mailänder Derby zwischen dem AC und Inter. Während Milan (Platz 7) unter Coach Gennaro Gattuso („Ich bin kein guter Trainer“) nach 13 Pflichtspielen ohne Niederlage in der Tabelle auf dem Weg nach oben ist, konnte Inter (4.) in derselben Zeitspanne nu