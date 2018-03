Atletico könnte sich Barca auf zwei Punkte nähern

FUSSBALL. Am Sonntag (16.15 Uhr) könnte in der spanischen Meisterschaft eine Vorentscheidung fallen. So hat Tabellenführer Barcelona seinen ersten Verfolger, Atletico Madrid, zu Gast. Bei einem Sieg hätten die Katalanen bereits acht Punkte Vorsprung,