Ivona Dadic, geboren am 29. Dezember 1993 in Wels.

Größe: 179 Zentimeter.

Gewicht: 64 Kilogramm.

Disziplin: Siebenkampf, Fünfkampf, Weitsprung.

Größte Erfolge: Hallen-WM-Silber 2018 in Birmingham, Hallen- EM-Silber 2017 in Belgrad, EM-Bronze in Amsterdam 2016.