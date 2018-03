Zum zweiten Mal nach dem Saisonauftakt in Wisla schafften es die Österreicher in dieser Saison in einem Teambewerb aufs Stockerl. So landete das Quartett Gregor Schlierenzauer, Clemens Aigner, Michael Hayböck und Stefan Kraft hinter Norwegen und Polen, aber noch knappe 0,4 Zähler vor Deutschland, au