Die VEU Feldkirch lieferte gestern Abend vor 2400 Zuschauern in der Vorarlberghalle mit einem 4:3 n.V. den zweiten Sieg in Folge gegen den HC Pustertal ab. Somit liegen die Montfortstädter in der Best-of-seven-Viertelfinalserie der Alps Hockey League mit 2:1 in Führung. Bereits am Dienstag geht es i