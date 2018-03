Ein kräftiges Lebenszeichen gab Dortmund in der Deutschen Bundesliga gegen Frankfurt ab. Die Borussen gewannen mit 3:2. Dabei glichen die Hessen in der 91. Minute durch Blum zum 2:2 aus. Die belgische Chelsea-Leihgabe Michy Batshuayi sorgte in der 94. Minute mit seinem zweiten Treffer für den Heimsi