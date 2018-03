Man schrieb die Minute 74 in Old Trafford zu Manchester. Der Franzose Ben Yedder, zwei Minuten zuvor eingewechselt, besorgte mit seinem zweiten Ballkontakt das 1:0 für den FC Sevilla. Vier Minuten später war der Stürmer erneut zur Stelle, diesmal traf er per Kopf – aus, vorbei für die Mannschaft von