Heute steht die Krönung am Plan

Von Hannes Mayer

Die Bulldogs haben in dieser Serie schon zwei Mal einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt. Beim Auftaktspiel in der Mozartstadt egalisierten sie im Schlussdrittel einen 0:2-Rückstand. In Spiel drei glichen sie ebenfalls im Volksgarten und ebenfalls im Schlussabschnitt einen 2:4-Rückstand