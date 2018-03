Sieg an McIlroy, Woods wieder stark

Nach seinem zweiten Platz in der Vorwoche in Palm Harbor bestätigte Tiger Woods mit dem fünften Rang beim PGA-Turnier in Orlando seinen Weg zurück zu alter Stärke. Den Sieg sicherte sich Rory McIlroy (Bild). Der Nordire schnappte sich die 1,3 Millionen Euro Preisgeld dank einer fulminanten 64er-Schl