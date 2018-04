Russland – Österreich

Termin: 6./7. April.

Spielort: Luschniki-Sportarena, Moskau.

Bewerb: Europa/Afrika-Zone I, 2. Runde.

Belag: Hardcourt.

Davis-Cup-Bilanz: 2:1.

(1981 in Pörtschach: Österreich – Russland 0:4, 1984 in Jurmala: Russland – Österreich 3:2, 2012 in Wr. Neustadt: Österreich – Russland 3:2).