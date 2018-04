Das Bild ist ein ungewohntes. Der FC Salzburg hat für den Semifinal-Auftrag am Donnerstag im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League gegen Lazio einen Rückstand in einen Vorsprung umzuwandeln oder zumindest zu egalisieren. Nach dem 2:4 in Rom muss der österreichische Meister zwei Tore mehr schießen