Bozen gewann ein spektakuläres drittes Finalspiel vor 6700 Fans gegen Salzburg mit 4:2 und stellte damit in der Best-of-Seven-Serie auf 2:1. Das Spiel hatte alles, was ein Eishockeyspiel beinhalten sollte. Härte, Kampf, Emotionen und schöne Tore. Schon heute steigt Spiel vier wieder in Bozen.

Bozen –