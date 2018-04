Matthias Schwab verbesserte sich am dritten Tag der Open de Espana in Madrid um sechs Ränge und geht von Platz 17 aus in die heutige Schlussrunde. Der Steirer spielte mit sechs Birdies und drei Bogeys eine 69er-Runde.

Am Murhof starteten die Brüder Lukas und Tobias Nemecz perfekt in die Vierer-Meiste