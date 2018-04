Zwei Meistertitel in Folge sind dem Raiffeisen UBSC Wolfurt nicht genug. Die Hofsteiger möchten heuer das Triple schaffen. Gestern gelang ihnen im Halbfinal-Rückspiel gegen Askö Kärnten ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft. Nach dem 5:3-Erfolg in Klagenfurt behielten die Wolfurter auch in