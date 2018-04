Es waren Worte, die in der Fußballwelt ein Beben auslösten. „Nach sorgfältigen Überlegungen und Gesprächen mit dem Klub habe ich entschieden, dass am Saisonende der richtige Zeitpunkt ist, aufzuhören“, wurde Wenger in der Mitteilung des FC Arsenal zitiert – sie trug den kurzen Titel „Merci Arsene“.