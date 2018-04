Die New Jersey Devils und Michael Grabner sind gleich in der ersten Runde des NHL-Play-offs ausgeschieden. Erneut ohne den Kärntner Stürmer unterlagen die „Teufel“ in Spiel fünf bei Tampa Bay Lightning mit 1:3 (0:1,0:0,1:2) und verloren damit in der Best-of-seven-Serie mit 1:4. Ebenfalls vor dem Aus