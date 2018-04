Er bleibt in Texas unschlagbar

Sechster Sieg für Marc Marquez beim GP der USA in Texas. Schon in Runde eins hatte der Weltmeister die Führung übernommen. Das war die Antwort für die Kritik an seiner Fahrweise. Zweiter wurde Maverick Vinales (Yamaha) vor Andrea Iannone (Suzuki). KK/TWITTER TEAM HONDA