Mohamed Salah kam als Letzter aus den Katakomben, schließlich musste der Ägypter noch g’schwind jeden seiner ehemaligen Mitspieler von der AS Roma in der Kabine abbusseln. Ein Zeichen von Wertschätzung, auf Gegenseitigkeit beruhend. Auf dem Feld kannte der frisch gewählte „Spieler des Jahres“ in Eng