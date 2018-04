Das Bregenzer 470er-Duo David Bargehr und Lukas Mähr hat sich beim Weltcup in Hyeres (FRA) am dritten Wettkampftag bei schwierigen Bedingungen vom 21. auf den 13. Gesamtrang verbessert. Sie belegten bei den zwei Wettkampffahrten des Tages, die ob der Flaute beide erst am Nachmittag ausgetragen werde