90Millionen Euro an Förderungen darf/muss/wird die Bundes-Sport GmbH (BSG) auch im Jahr 2019 an Sportverbände und -organisationen ausschütten. 33,5 Millionen gehen an den Spitzensport (Fachverbände), 25,56 an den Breitensport (Dachverbände), 14,96 an den Fußballbund (ÖFB), 2,21 an das Olympische Kom