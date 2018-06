Am 1. Juli findet der Formel-1-Grand-Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring statt. Und das Interesse der Fans an der Formel 1 ist im Vergleich zum Vorjahr noch einmal gestiegen. Man spricht von einer Steigerung um 30 Prozent. Ein paar Tribünen, vor allem die beiden nach Start und Ziel, in und nac