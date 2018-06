Die Erwartungen waren hoch, die in Matthias Schwab gesetzt wurden, der Druck ist es zweifellos auch. Denn die Rolle als Österreichs Nummer eins, in die er nach dem Ausfall von Bernd Wiesberger schlüpfen musste, ist durchaus eine Bürde. Doch der 24-jährige Steirer bewies auch am zweiten Tag des mit e