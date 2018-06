Die bisher schwächste Vorstellung lieferte Matthias Schwab bei der „Shot Clock Masters“ in Atzenbrugg am sogenannten Moving Day ab. Der Steirer brachte nur eine Runde von eins über Par (73 Schläge) in das Klubhaus und liegt nun mit insgesamt 208 Schlägen auf dem geteilten elften Platz. „Für meine we