So, als würde Iwan Drago gerade gegen Rocky Balboa in den Ring steigen müssen; als setzte sich Franz Klammer den Sturzhelm auf, um 1976 am Patscherkofel das heiß ersehnte Olympiagold zu holen; als trete Andreas Brehme im WM-Finale 1990 zum entscheidenden Elfmeter an.

Der Druck, den die russische Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien verspürt haben muss, dürfte ebenso unmenschlich gewesen sein. Mit Bravour meisterte das Team von Stanislaw Tschertschessow die Aufgabe, die eigene Nation mit Stolz zu erfüllen. Im ausverkauften Luschniki-Stadion in Moskau rollten die Russen mit 5:0 über Saudi-Arabien drüber, freilich ohne dabei restlos zu überzeugen, und feierten den höchsten Sieg in einem WM-Eröffnungsspiel seit 1934 – auch und vor allem, weil sich der Gegner alles andere als weltmeisterschaftstauglich präsentierte. Schon nach elf Minuten war vergessen, dass man die letzten sieben Testspiele nicht hatte gewinnen können, Gasinski brachte den Gastgeber per Kopf in Führung. 78.011 Zuschauer tobten, darunter Präsident Wladimir Putin, na ja, der nickte zumindest anerkennend in seiner Loge, in der auch der saudische Kronprinz Mohammad bin Salman Al-Saud und FIFA-Präsident Gianni Infantino saßen. Als auch noch Tscheryschew (43., 91.), Dsjuba (71.) und Golowin (94.) genetzt hatten, hob Putin verzückt die Augenbraue. Die erste Runde der Gruppe A wird heute mit dem Duell zwischen Ägypten und Uruguay abgeschlossen.

Russland musste ab der 24. Minute auf Spielmacher Dsagojew verzichten, der wegen einer Muskelverletzung ausgetauscht wurde. Ersatzmann Tscheryschew avancierte zum Matchwinner, sehenswert war das Tor zum 4:0 mittels Außenrist.

Die Saudis wiederum müssen fürchten, zum Prügelknaben der Gruppe A zu mutieren. Kein Plan, keine Idee, kein Einsatz, kein Torschuss, mannschaftlich gesehen um 13 Kilometer weniger gelaufen. Dementsprechend trotzig die Kurzanalyse von Teamchef Juan Antonio Pizzi: „Wir haben nicht verloren, weil sie so gut, sondern weil wir so schlecht waren.“ Und weiter: „Es war ein hartes Spiel, wir mussten eine schwere und unerwartete Niederlage hinnehmen. Wir müssen das vergessen und an das nächste Match denken. Ich habe Vertrauen in meine Spieler.“

Auf der anderen Seite war Stanislaw Tschertschessow, der als Kicker in Innsbruck meisterlich das Tor gehütet hatte und an der ehemaligen Erfolgsstätte in der WM-Vorbereitung ein 0:1 gegen Österreich hinnehmen musste, die Erleichterung anzumerken. „Wir haben uns gezielt auf den Tag vorbereitet. Das war der richtige Zeitpunkt. Der Sieg im ersten Spiel ist wichtig. Drei Punkte sind da. Es ist ein Turnier, es endet nicht mit diesem Spiel“, sagte der Trainer, der während der Pressekonferenz noch einen Anruf von Wladimir Putin bekam: „Er hat mir seinen Dank ausgerichtet“, sagte er dann. Und weiter: „Ich war gestern entspannt und bin es heute, weil ich meine Spieler kenne. Es ist eine Freude, mit ihnen zu arbeiten.“

Entspannt war auch Doppeltorschütze Denis Tscheryschew: „Ich hätte mir so etwas nicht träumen lassen.“