In Deutschland gilt flächendeckend eine Karfreitagsruhe, in der öffentliche Veranstaltungen verboten sind. Dazu zählen vor allem Tanz, Musik und Sport. Viele Radiosender spielen nur gedämpfte Musik. In den meisten Bundesländern beginnt der „stille Tag“ am Gründonnerstagabend und endet Karsamstag. Se