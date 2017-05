Was will Macron eigentlich?

Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Das gilt auch, wenn es um Europa geht. Die EU-Kommission in Brüssel etwa mischt sich normalerweise nicht in Wahlen in einem Mitgliedsland ein. Aber Frankreich ist ein Schlüsselstaat der Gemeinschaft, da kann man schon eine Ausnahme machen. Er