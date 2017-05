Das Volk bei Laune halten: Wie aktuell ist Machiavelli?

Der Gegenwartsnarr, der über die Zeitmauer zu lugen versucht, erspäht Fragmente aus der historischen Tiefe. Bruchstücke dessen, was war, gleiten am zukunftsbesorgten Auge vorüber, und die bange – oder hoffnungsfrohe – Frage lautet: Wird es wieder so sein? Derart wechseln die Prognosen: Abgesehen dav