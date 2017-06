Was löste Massenpanik aus?

Als Folge der Massenpanik beim Public Viewing in Turin mit 1500 Verletzten wird Kritik an Behörden laut. So konnten Glasflaschen auf den Platz mitgenommen werden. Die Justiz prüft, ob ein Knallkörper gezündet wurde. Medien berichteten von umgefallenen Absperrgittern und Menschen, die „Bombe“ gerufen