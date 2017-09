Die Flughäfen von Orlando und Fort Lauderdale in Florida kündigten an, von Samstagabend an den Betrieb einzustellen. Der Flughafen von Miami soll gesperrt werden, wenn der Sturm eine Stärke von 88 Stundenkilometern erreicht. Viele Fluglinien wollen aber schon zuvor ihre Jets am Boden lassen. AP