Kern und die verpassten Chancen

Von Michael Jungwirth

Es hat Seltenheitswert, dass Medienvertreter Politiker mit Lob überhäufen. Genau vor einem Jahr wurde Christian Kern dieses Privileg zuteil. In einem virtuosen Auftritt in der einst roten Hochburg Wels präsentierte der ehemalige Spitzenmanager am 11. Jänner 2017 seinen Plan A. M